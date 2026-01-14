Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Спартака» Кахигао: у нас прекрасная команда и футболисты

Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о составе команды.

«Добавлю к словам Хуана Карлоса [Карседо], что мы верим и доверяем нашим футболистам. У нас хорошая команда. Очевидно, что мы должны улучшить наше положение в турнирной таблице. Пока не могу говорить о трансферах на вход или выход, потому что у меня нет подтверждений. Но главная мысль — у нас прекрасная команда, прекрасные футболисты», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

