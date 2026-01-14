Тренер «Спартака» Карседо высказался о контрактах Рябчука, Денисова и Максименко

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос, заинтересован ли он в продлении контрактов вратаря красно-белых Александр Максименко, а также защитников Даниила Денисов и Олега Рябчука. У игроков истекает трудовой договор в конце нынешнего сезона.

— Заинтересованы ли вы в том, чтобы были продлены контракты с Рябчуком, Денисовым, Максименко, чьи соглашения истекают в конце сезона?

— Я уже с некоторыми успел пообщаться. Вовлечённость в наш проект важна. Считаю, что эти игроки нам нужны. Они хорошие футболисты, хочу, чтобы они остались, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.