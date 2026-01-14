Скидки
Карседо призвал тренерский штаб, руководство и футболистов объединиться вокруг «Спартака»

Комментарии

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо рассказал, с кем общался, когда принял решение возглавить московский клуб, а также призвал красно-белых к объединению.

— С кем вы общались, когда принимали решение возглавить «Спартак»? И общались ли вы с Павлом Ждановым? Потому что он уже три года управляет клубом, а мы о нём ничего не знаем.
— Да, я общался со Ждановым, встречался. Мы все должны объединиться — совет директоров, тренерский штаб, футболисты, чтобы добиться результата, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Карседо стал главным тренером московского «Спартака» 5 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

