Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый тренер «Спартака» Карседо заявил, что Романов продолжит работу в штабе

Новый тренер «Спартака» Карседо заявил, что Романов продолжит работу в штабе
Комментарии

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал, останется ли бывший исполняющий обязанности наставника красно-белых Вадим Романов в тренерском штабе московского клуба.

— Останется ли Вадим Романов в тренерском штабе?
— Конечно. Это была одна из первых вещей, которую я обсудил с Фрэнсисом. Это человек, который отлично знает клуб, команду, игроков. Я хочу, чтобы он был рядом, помогал. Его уровень вовлечённости невероятно высок. Мы виделись с ним вчера, несколько дней назад я ему звонил. Вклад тех, кто работал в клубе раньше, будет высок. Это касается и Артёма Реброва. Романов провёл здесь хорошую работу, поэтому он нам очень поможет, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
«Ругаться с Карседо не советую». Один россиянин у нового тренера «Спартака» уже играл
Эксклюзив
«Ругаться с Карседо не советую». Один россиянин у нового тренера «Спартака» уже играл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android