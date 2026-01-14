Новый тренер «Спартака» Карседо заявил, что Романов продолжит работу в штабе

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал, останется ли бывший исполняющий обязанности наставника красно-белых Вадим Романов в тренерском штабе московского клуба.

— Останется ли Вадим Романов в тренерском штабе?

— Конечно. Это была одна из первых вещей, которую я обсудил с Фрэнсисом. Это человек, который отлично знает клуб, команду, игроков. Я хочу, чтобы он был рядом, помогал. Его уровень вовлечённости невероятно высок. Мы виделись с ним вчера, несколько дней назад я ему звонил. Вклад тех, кто работал в клубе раньше, будет высок. Это касается и Артёма Реброва. Романов провёл здесь хорошую работу, поэтому он нам очень поможет, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.