Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Новый главный тренер «Спартака» Карседо оценил уровень состава команды

Новый главный тренер «Спартака» Карседо оценил уровень состава команды
Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился своим мнением о составе команды.

— Оцените уровень состава «Спартака». Каким вы его нашли, когда смотрели матчи команды?
— У нас очень хороший состав, боеспособный. Сейчас мы должны эту команду объединить. Должны показывать зрелищный футбол, атакующий. Будет важно найти баланс между защитой и атакой.

— У вас есть понимание, какой будет основная схема?
— Я играл с разными схемами. Да, самая частой была формация с четырьмя защитниками. Но для начала мне надо узнать игроков, дать им веру в то, что наши варианты будут работать. Важнее не цифры и схемы, а баланс атаки и обороны. Потому что в первой части сезона у команды было не так много матчей «на ноль», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

