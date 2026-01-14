Спортивный директор «Спартака» рассказал о важности привлечения в состав молодых игроков

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил перспективы молодых воспитанников красно-белых при новом главном тренере Хуане Карседо, а также отметил важность работы по привлечению доморощенных игроков к основному составу.

— Будет ли стоять задача перед Карседо по привлечению молодых игроков?

— Важно понимать, что клуб сосредоточён не только на основной команде, но и на своих воспитанниках. С нами на сборы с основой едут Сорокин, Рощин, Массалыга, Гузиев. Мы делаем на это большой упор. Создали направление fast track, направленное на быстрое развитие молодых. Мы собираем группу лучших молодых игроков, даём им возможность тренироваться на полях основы. Очень важно сокращать дистанцию между первым составом и молодыми игроками. Мы должны давать им шанс, а дальше уже в их руках — хвататься за этот шанс, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.