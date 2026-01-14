Скидки
В «Спартаке» заявили, что не планируют возвращать защитника Чернова из «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос, собирается ли московский клуб вернуть защитника Никиту Чернова из аренды в самарских «Крыльях Советов».

— В России очень мало центральных защитников. Собираетесь ли вы вернуть Чернова в команду из аренды из «Крыльев Советов»?
— Он не входит в наши планы, не планируем его отзывать из аренды. У нас есть четыре центральных защитника, плюс в апреле после травмы вернётся Бабич. Это моё мнение, потому что Хуан Карлос с ним не работал, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Чернов провёл 14 игр за самарскую команду во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт футболиста со «Спартаком» истекает летом 2026 года.

