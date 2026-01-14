Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главный тренер «Спартака» Карседо: мы постараемся прервать статистику и завоевать трофей

Главный тренер «Спартака» Карседо: мы постараемся прервать статистику и завоевать трофей
Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал неудачное выступление иностранных специалистов в Российской Премьер-Лиге, отметив, что постарается прервать эту серию.

— За всю историю РПЛ только четыре иностранца из дальнего зарубежья выигрывали титул. Из них ни одного испанца. Почему испанцам так тяжело в России? И каких ошибок вы не сделаете, которые сделали с Эмери 13 лет назад?
— Мы постараемся прервать эту статистику и завоевать трофей. 13 лет назад мы были молодыми, недостаточно опытными. Сейчас же мы поработали в Англии, Франции, на Кипре. У некоторых членов моего штаба есть опыт работы в Китае. Я уже почувствовал высокий уровень организации всего в этом клубе. С нетерпением жду встречи с нашими болельщиками, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

