Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Карседо ответил, понимает ли, какое давление будет оказываться на него в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о давлении, с которым ему предстоит столкнуться в клубе.

— Хуан Карлос, понимаете ли вы масштаб давления, которое на вас будет оказываться в «Спартаке»? Ведь были утечки, что у вас были проблемы с большими игроками в прошлых командах.
— Я работал с Эмери во множестве команд, это были большие команды. С кем-то из классных игроков я до сих пор поддерживаю общение. Наша задача сейчас постараться сделать всё для успеха. Мы понимаем, куда попали. «Спартак» — это большой клуб, самый успешный клуб в России, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новый главный тренер «Спартака» Карседо оценил уровень состава команды
