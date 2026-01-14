Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
«Так точно». В «Динамо» напомнили речь Степашина про «Спартак» на фоне продления Бабаева

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала видео с обращением члена совета директоров клуба Сергея Степашина к форварду команды Ульви Бабаеву на фоне продления его контракта с бело-голубыми. 14 января клуб продлил контракт с игроком до 2029 года. Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему воспитаннику бело-голубых проявляет московский «Спартак».

«Так, где у нас Бабаев? Никакого «Спартака». У нас был такой Ташаев, ушёл в «Спартак» и всё. Понял меня?» — сказал Степашин в разговоре с командой в видео, опубликованном в телеграм-канале «Динамо».

«Так точно», — подписала видео пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.

Воспитанник «Динамо» Александр Ташаев перешёл в «Спартак» летом 2018 года. В 2024 году в возрасте 29 лет он завершил футбольную карьеру.

