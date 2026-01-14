Нигерия — Марокко: онлайн-трансляция матча полуфинала КАН начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 14 января, состоится матч полуфинала Кубка африканский наций — 2025 между сборными Нигерии и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэл Лари из Ганы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/4 финала нигерийская национальная команда победила Алжир со счётом 2:0. Сборная Марокко выиграла у Камеруна со счётом 2:0.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.