«Динамо» продлило контракт с Ульви Бабаевым, которым интересовался «Спартак»

Московское «Динамо» продлило контракт с вингером команды Ульви Бабаевым. Об этом официально сообщила пресс-служба бело-голубых. Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/2029, а также включает в себя опцию продления ещё на один год — до лета 2030-го.

«Рады, что продолжаем работать вместе», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо» в телеграм-канале.

Ульви Бабаев является воспитанником «Динамо». Предыдущее соглашение с 21-летним игроком было рассчитано до лета текущего года. Ранее сообщалось, что Бабаев был близок к переходу в московский «Спартак». По данным СМИ, красно-белые хотели подписать игрока свободным агентом.