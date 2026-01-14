Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Кахигао ответил, какая цель стоит перед «Спартаком» после увольнения Станковича

Кахигао ответил, какая цель стоит перед «Спартаком» после увольнения Станковича
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао рассказал о целях московской команды после увольнения Деяна Станковича с поста главного тренера команды по ходу сезона. Сейчас командой командой руководит Хуан Карседо.

— Какая цель стоит перед клубом с учётом увольнения Станковича?
— Если быть честным, цель — выиграть следующий матч. После этого уже можно смотреть дальше. Зачастую смотришь на вершину горы, но не можешь сделать первый шаг. Мы в полуфинале Кубка, там тоже принимаем участие. Мы находимся в РПЛ на шестом месте, поэтому в этом сезоне для победы в чемпионате нам может не хватить даже 10 побед. Поэтому главная задача в этом сезоне — улучшить результаты и игру, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

