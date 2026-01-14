Хуан Карседо: сделать «Спартак» чемпионом? Это сложно

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос о возможном чемпионстве красно-белых. После 18 туров команда занимает шестое место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 29 очками и отставанием от первого места в 11 очков.

— У вас есть план, как сделать «Спартак» чемпионом?

— Это сложно, так как никому до нас из испанцев это не удавалось. Наша задача убедить команду в наших возможностях. Мы верим, что сделать «Спартак» чемпионом возможно, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Карседо стал главным тренером московского «Спартака» 5 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года. Ранее он работал в кипрском клубе «Пафос», с которым стал чемпионом страны.