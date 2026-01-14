США перестанут выдавать визы гражданам России и ещё 74 стран — Fox News

Госдепартамент США приостанавливает обработку виз для граждан 75 стран, в том числе России. Об этом сообщает Fox News. Через полгода в стране должен состояться чемпионат мира по футболу.

По информации издания, в число стран, чьи граждане перестанут получать визы, входят Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие. Приостановка начнется 21 января и продлится на неопределённый срок, пока департамент не проведет переоценку процесса обработки виз.

Сообщается, что такое решение вызвано нежеланием пускать в страну людей, которые будут зависеть от государственных пособий, учитывая широкий спектр факторов влияющих на это, включая состояние здоровья, возраст, знание английского языка, финансовое положение и даже потенциальную потребность в долгосрочном медицинском уходе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в трёх странах — США, Канаде и Мексике.