Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

США перестанут выдавать визы гражданам России и ещё 74 стран — Fox News

США перестанут выдавать визы гражданам России и ещё 74 стран — Fox News
Комментарии

Госдепартамент США приостанавливает обработку виз для граждан 75 стран, в том числе России. Об этом сообщает Fox News. Через полгода в стране должен состояться чемпионат мира по футболу.

По информации издания, в число стран, чьи граждане перестанут получать визы, входят Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие. Приостановка начнется 21 января и продлится на неопределённый срок, пока департамент не проведет переоценку процесса обработки виз.

Сообщается, что такое решение вызвано нежеланием пускать в страну людей, которые будут зависеть от государственных пособий, учитывая широкий спектр факторов влияющих на это, включая состояние здоровья, возраст, знание английского языка, финансовое положение и даже потенциальную потребность в долгосрочном медицинском уходе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Главные звёзды НХЛ едут на Олимпиаду! Но где они будут играть? Арена до сих пор не готова
Главные звёзды НХЛ едут на Олимпиаду! Но где они будут играть? Арена до сих пор не готова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android