Кахигао раскрыл, кто принимал решение о продлении контракта со Станковичем в «Спартаке»

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал кадровые решения в тренерском штабе столичного клуба.

— Какими критериями вы руководствовались, когда выбирали Карседо?

— Не буду скрывать, что тот фактор, что мы работали вместе в «Арсенале», имел место. У нас был список тренеров, мы анализировали список потенциальных кандидатов. Важно понимать эти фильтры. Первое — это доступность. Второе — многие тренеры не хотят ехать в Россию из-за политических моментов. Хуан Карлос победил не только в чемпионате Кипра, но и отлично проявил себя в Лиге чемпионов. К тому же вместе с Эмери он выиграл три Лиги Европы.

— Оцените качество вашей работы за год. Вы потратили много денег, «Спартак» далёк от первого места. Непонятно, кто продлевал Станковича. Какова степень вашей ответственности?

— Ответственность на мне, но в футбольном клубе у нас есть у всех: у меня, тренера, игроков, руководства. Когда я пришёл, у команды был тренер, был стиль игры, который команде прививался. Мне сразу дали понять, что руководство готово инвестировать. Сейчас уверен, что мы хорошо укомплектованы. Когда пришёл, у нас у 11 игроков заканчивались контракты. Я никогда не сталкивался с таким в футболе. Что касается Станковича, решение принимал технический комитет, куда я тоже вхожу. Нам была важна стабильность, которую клубу не хватало. В случае со Станковичем понимали, что стабильность может дать результат. Но в итоге его не было, мы решили его уволить, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.