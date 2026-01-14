Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кахигао раскрыл, кто принимал решение о продлении контракта со Станковичем в «Спартаке»

Кахигао раскрыл, кто принимал решение о продлении контракта со Станковичем в «Спартаке»
Комментарии

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал кадровые решения в тренерском штабе столичного клуба.

— Какими критериями вы руководствовались, когда выбирали Карседо?
— Не буду скрывать, что тот фактор, что мы работали вместе в «Арсенале», имел место. У нас был список тренеров, мы анализировали список потенциальных кандидатов. Важно понимать эти фильтры. Первое — это доступность. Второе — многие тренеры не хотят ехать в Россию из-за политических моментов. Хуан Карлос победил не только в чемпионате Кипра, но и отлично проявил себя в Лиге чемпионов. К тому же вместе с Эмери он выиграл три Лиги Европы.

— Оцените качество вашей работы за год. Вы потратили много денег, «Спартак» далёк от первого места. Непонятно, кто продлевал Станковича. Какова степень вашей ответственности?
— Ответственность на мне, но в футбольном клубе у нас есть у всех: у меня, тренера, игроков, руководства. Когда я пришёл, у команды был тренер, был стиль игры, который команде прививался. Мне сразу дали понять, что руководство готово инвестировать. Сейчас уверен, что мы хорошо укомплектованы. Когда пришёл, у нас у 11 игроков заканчивались контракты. Я никогда не сталкивался с таким в футболе. Что касается Станковича, решение принимал технический комитет, куда я тоже вхожу. Нам была важна стабильность, которую клубу не хватало. В случае со Станковичем понимали, что стабильность может дать результат. Но в итоге его не было, мы решили его уволить, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Кахигао ответил, какая цель стоит перед «Спартаком» после увольнения Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android