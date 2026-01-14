Кахигао: если у Карседо не получится в «Спартаке», это моя ответственность

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что будет нести ответственность за результаты команды, если у нового главного тренера команда Хуана Карседо не получится проявить себя в клубе. Испанец возглавил команду 5 января.

— Если у Карседо не получится, вы будете нести ответственность, Фрэнсис?

— Да, это будет моя ответственность, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров команда занимает шестое место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе «Спартака» 29 набранных очков. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» составляет 11 очков.