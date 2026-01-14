Кахигао не стал комментировать продление контракта Бабаева с «Динамо»

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао не стал комментировать продление контракта Ульви Бабаева со столичным «Динамо». Ранее сообщалось об интересе красно-белых к футболисту.

— Бабаев продлил контракт с «Динамо». Вы интересовались этим игроком?

— Могу комментировать только наших игроков, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новое соглашение Бабаева с «Динамо» рассчитано до конца сезона-2028/2029, а также включает в себя опцию продления ещё на один год — до лета 2030-го. Фланговый нападающий является воспитанником бело-голубых. В нынешнем сезоне он сыграл в 15 встречах, в которых забил пять голов.