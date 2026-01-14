Скидки
В РФС отреагировали на решение ФИФА о трансферном бане в отношении «Ростова»

В РФС отреагировали на решение ФИФА о трансферном бане в отношении «Ростова»
Комментарии

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков прокомментировал решение ФИФА о запрете на регистрацию новых игроков для «Ростова».

«Запрет на регистрацию новых игроков применён ФИФА в отношении ФК «Ростов» как на международном, так и на национальном уровне, в качестве обеспечительной меры до исполнения клубом своих обязательств или максимум на три полных регистрационных периода», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон. Эта информация была опубликована на официальном сайте ФИФА. Причины такого решения не были раскрыты. Запрет на деятельность клуба был наложен 13 января.

