Новый тренер «Спартака» Карседо: все любят деньги, но это не моя главная мотивация

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо высказался о мотивах перехода в российский клуб. Специалист возглавил команду 5 января. Ранее он работал в кипрском клубе «Пафос», с которым стал чемпионом страны.

— Через пару дней у «Пафоса» матч в Лиге чемпионов.

— Поверьте, «Спартак» знают во всём мире. Деньги не были главным. Да, все любят деньги, но это не моя главная мотивация. Предложение «Спартака» было не единственным. «Пафос» тоже сделал хорошее предложение, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров команда занимает шестое место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе «Спартака» 29 набранных очков. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» составляет 11 очков.