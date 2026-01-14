Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо: я собираюсь показывать результат в «Спартаке» с самого первого матча

Карседо: я собираюсь показывать результат в «Спартаке» с самого первого матча
Комментарии

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо высказался об игре красно-белых, отметив, что команда начнёт сразу показывать результат.

— Сколько времени вам нужно на строительство команды? Когда мы увидим «Спартак» Карседо?
— Зимних сборов должно хватить, чтобы донести наши идеи. У меня всегда был результат. Я не обозначаю конкретный период, когда все увидят мой «Спартак». Я собираюсь показывать результат с самого первого матча, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров «Спартак» занимает шестое место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 29 очками и отставанием от первого места в 11 очков. В первом матче после зимней паузы московский клуб сыграет с «Сочи» 1 марта.

Материалы по теме
«Ругаться с Карседо не советую». Один россиянин у нового тренера «Спартака» уже играл
Эксклюзив
«Ругаться с Карседо не советую». Один россиянин у нового тренера «Спартака» уже играл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android