Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо высказался об игре красно-белых, отметив, что команда начнёт сразу показывать результат.

— Сколько времени вам нужно на строительство команды? Когда мы увидим «Спартак» Карседо?

— Зимних сборов должно хватить, чтобы донести наши идеи. У меня всегда был результат. Я не обозначаю конкретный период, когда все увидят мой «Спартак». Я собираюсь показывать результат с самого первого матча, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров «Спартак» занимает шестое место в таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 29 очками и отставанием от первого места в 11 очков. В первом матче после зимней паузы московский клуб сыграет с «Сочи» 1 марта.