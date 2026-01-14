Кахигао прокомментировал слухи о переговорах «Спартака» с Пиоли

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао отреагировал на информацию, что клубу предлагали кандидатуру бывшего главного тренера «Милана» Стефано Пиоли. 5 января красно-белых возглавил испанец Хуан Карседо.

— Это правда, что вам предлагали Пиоли, а вы отказались? Есть ощущение, что вам не нужна помощь.

— Помощь нужна всем. Мне, тренеру, возможно, вам тоже нужна помощь. Мы обязательно поможем Хуану Карлосу. Возможно, вы не всё знаете, но вы не видите работу за кулисами, что происходит в клубе. В «Спартаке» много людей, которые делают свою работу профессионально, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Стефано Пиоли возглавлял «Милан» с октября 2019-го по июнь 2024-го. Последним местом работы тренера была «Фиорентина», которую он покинул в ноябре прошлого года.