Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» высказались о возможном уходе Бонгонды

В «Спартаке» высказались о возможном уходе Бонгонды
Комментарии

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о будущем игрока красно-белых Тео Бонгонды.

— Вы собираетесь отпустить Бонгонду бесплатно?
— У Бонгонды контракт до конца сезона. Посмотрим, как он проявит себя на поле, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

30-летний нападающий играет за «Спартак» с лета 2023 года. За этот период Бонгонда принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

