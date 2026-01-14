В «Спартаке» высказались о возможном уходе Бонгонды

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о будущем игрока красно-белых Тео Бонгонды.

— Вы собираетесь отпустить Бонгонду бесплатно?

— У Бонгонды контракт до конца сезона. Посмотрим, как он проявит себя на поле, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

30-летний нападающий играет за «Спартак» с лета 2023 года. За этот период Бонгонда принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.