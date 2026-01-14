В «Спартаке» заявили о желании продлить контракт с Барко

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о желании клуба сохранить в своём составе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет ряд клубов из Южной Америки.

— Что с Барко? Его контракт будет продлён?

— Ничего не знаю об интересе к нему со стороны других клубов. Барко — важный для нас игрок. Сейчас он счастлив в «Спартаке», я точно это знаю. Хотим, чтобы в ближайшие годы он играл с нами. Возможно, в ближайшее время будут новости о продлении контракта, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Эсекьель Барко выступает за «Спартак» с июля 2024 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.