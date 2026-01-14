Карседо ответил, как собирается привести «Спартак» к титулу

Новый тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился своими мыслями, как он планирует привести команду к титулу.

— Три основных принципа, на которых вы приведёте «Спартак» к титулу?

— По тем матчам, что я видел, выделил бы три. Первое — болельщики. Я знаю, что у «Спартака» они самые лучшие. Второе — уверенность в принципах нашей работы (третий принцип тренер не назвал. — Прим. «Чемпионата»), — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров «Спартак» располагается на шестом месте в таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 29 очками, отставая от лидера «Краснодара» на 11 очков. Первый матч после зимней паузы московская команда проведёт 1 марта с «Сочи».