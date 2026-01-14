Карседо сообщил, что Роман Зобнин останется капитаном «Спартака»

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо рассказал, что полузащитник Роман Зобнин останется капитаном красно-белых.

— Кто будет капитаном? Им был Зобнин, но он не так много играл в первой части сезона. Как вы будете выбирать капитана?

— Я сохраню традиции. Общался уже с Зобниным, общался с Максименко. Я им объяснил, что они нам очень важны. Вообще вовлечённость всех очень важна. Минуты будут зависеть от игры, но капитан очень важен для нас, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. На счету Зобнина в составе красно-белых 291 матч, 21 гол и 19 результативных передач во всех турнирах. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 19 встреч во всех турнирах.