Главная Футбол Новости

Сенегал — Египет: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка африканских наций, 14 января 2025

Сенегал — Египет: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка африканских наций
Комментарии

Сегодня, 14 января, состоится матч 1/2 финала Кубка африканский наций, в котором встретятся сборные Сенегала и Египта. Команды будут играть на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Танжере (Марокко). Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
14 января 2026, среда. 20:00 МСК
Сенегал
1-й тайм
0 : 0
Египет

Стартовые составы команд:

Сенегал: Менди, Ньякате, Малик Диуф, Диатта, Кулибали, Гана Гейе, Диарра, Пап Гейе, Джексон, Мане, Ндиайе.

Египет: Эль-Шенави, Хани Эль-Демердаш, Рабья, Ибрахим Эль-Ханафи, Абул-Фетух, Хоссам Абдельмагид, Эмам Ашур, Фати, Аттия, Салах, Мармуш.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Сборная Сенегала на пути к полуфиналу одержала победу над сборной Мали со счётом 1:0 в 1/4 финала турнира. Сборная Египта обыграла сборную Кот-д'Ивуара со счётом 3:2 на стадии 1/4 финала КАН.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
Мохамед Салах объяснил победу Египта над Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала Кубка Африки
