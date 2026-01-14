Скидки
«Оренбург» подписал аргентинского полузащитника Дамиана Пуэбла

«Оренбург» подписал аргентинского полузащитника Дамиана Пуэбла
Комментарии

«Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Дамианом Пуэбла. Предыдущим клубов хавбека является «Институто».

«Дамиан Пуэбла в ФК «Оренбург». 23-летний атакующий полузащитник из Аргентины стал игроком нашей команды.

Пуэбла — воспитанник аргентинского «Расинга», выступал за молодёжную команду «Бока Хуниорс», с января 2023 года играл за «Институто». Benvenido, Damian!» – сообщает телеграм-канал «Оренбурга».

В составе «Институто» Дамиан Пуэбла успел сыграть 70 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

