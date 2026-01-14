Скидки
Мостовой: Баринов — один из важнейших трансферов ЦСКА за последние годы

Мостовой: Баринов — один из важнейших трансферов ЦСКА за последние годы
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о переходе 29-летнего полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. О подписании контракта с хавбеком пресс-служба армейцев объявила во вторник, 13 января.

«Баринов — точно один из важных трансферов ЦСКА за последние годы. Мы же знаем, что к армейцам пришёл нападающий Гонду — то, в чём ЦСКА всегда нуждался. В середине поля можно сказать, что у армейцев всё было нормально, а вот впереди команде не хватало нападающего. Сейчас Гонду и Баринов смотрятся хорошим усилением ЦСКА для атаки и центра поля», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Нападающий Лусиано Гонду перебрался в ЦСКА из «Зенита». В обратном направлении проследовал защитник сборной России Игорь Дивеев, выступавший за московский клуб с 2019 года.

