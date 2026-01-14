Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» согласовало трансфер защитника Рикардо за € 6,5 млн — Globo

Московское «Динамо» согласовало трансфер защитника Рикардо за € 6,5 млн — Globo
Комментарии

Московское «Динамо» согласовало трансфер защитника «Ботафого» Рикардо. Об этом сообщает Globo.

По информации издания, игрок обороны перейдёт в стан бело-голубых за € 6,5 млн. Московский клуб получит 80% прав на защитника бразильской команды. «Ботафого» сохранит за собой 20% с прибыли от продажи футболиста.

Рикардо выступает в составе «Ботафого» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Фальстарт «Барсы», крутой перехват от «Аталанты» и активность ЦСКА. Трансферы и слухи дня
Фальстарт «Барсы», крутой перехват от «Аталанты» и активность ЦСКА. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android