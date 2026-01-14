Московское «Динамо» согласовало трансфер защитника Рикардо за € 6,5 млн — Globo

Московское «Динамо» согласовало трансфер защитника «Ботафого» Рикардо. Об этом сообщает Globo.

По информации издания, игрок обороны перейдёт в стан бело-голубых за € 6,5 млн. Московский клуб получит 80% прав на защитника бразильской команды. «Ботафого» сохранит за собой 20% с прибыли от продажи футболиста.

Рикардо выступает в составе «Ботафого» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.