Булыкин: Баринов и Лусиано Гонду сейчас очень ко двору в ЦСКА

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о трансфере полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА из «Локомотива». Ранее в московскую команду перешёл экс-нападающий «Зенита» Лусиано Гонду.

«Для армейцев приход Баринова — это хороший трансфер! В принципе я рад, что эта ситуация хорошо закончилась и пойдёт на пользу футболу. А то Баринов мог попасть в ситуацию, которая была у Кругового в «Зените». А так клубы договорились, и все остались довольны.

Баринов и Лусиано Гонду сейчас очень ко двору в ЦСКА. Считаю, что армейцы очень хорошо усилились. Если сейчас хорошо поработают на зимних сборах, могут составить конкуренцию в борьбе за чемпионство РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 18 туров чемпионата России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.