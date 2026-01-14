«Крылья Советов» объявили о трансфере 21-летнего полузащитника «Зенита»

«Крылья Советов» объявили о трансфере 21-летнего полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Кирилла Столбова. О сделке официально объявила пресс-служба самарцев. С воспитанником сине-бело-голубых подписан контракт до конца 2029 года.

«Добро пожаловать в команду, Кирилл!», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов» в телеграм-канале.

Кирилл Столбов с 15 лет находился в системе «Зенита». Ранее полузащитник выступал на правах аренды за такие команды, как «Енисей», «Ростов» и «Черноморец». В текущем сезоне на счету футболиста шесть голов и восемь голевых передач в 22 матчах за «Зенит-2».