«Тоттенхэм» объявил о трансфере полузащитника Конора Галлахера из «Атлетико» Мадрид

Английский полузащитник Конор Галлахер покинул мадридский «Атлетико». О трансфере футболиста объявила пресс-служба «Тоттенхэма» на официальном сайте команды. Отмечается, что с хавбеком был заключён долгосрочный контракт.

Конор Галлахер является воспитанником лондонского «Челси». За «Атлетико» англичанин выступал с лета 2024 года. Всего в текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 27 матчей за мадридцев во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

В английской Премьер-лиге за свою карьеру Галлахер принял участие в 136 матчах. На его счету 18 забитых мячей и 13 ассистов.