Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В АПЛ вспомнили слова Криштиану Роналду о работе Кэррика в качестве тренера

В АПЛ вспомнили слова Криштиану Роналду о работе Кэррика в качестве тренера
Комментарии

Аккаунт АПЛ в соцсети X привёл слова экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из поста 2021 года о работе Майкла Кэррика в качестве тренера. На тот момент англичанин являлся исполняющим обязанности главного тренера команды. 13 января 2026 года специалист вновь возглавил «красных дьяволов», он будет руководить игроками до конца нынешнего сезона.

«Майкл Кэррик был хорошим игроком и может стать отличным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь тем, что играл с ним бок о бок, а также тем, что он был тренером на нашей скамейке запасных», – приводит слова Роналду аккаунт АПЛ в соцсети X.

После 21 тура чемпионата Англии манкунианцы набрали 32 очка и занимают седьмое место.

Материалы по теме
«МЮ» возглавила легенда клуба. Что мы знаем о Кэррике-тренере?
«МЮ» возглавила легенда клуба. Что мы знаем о Кэррике-тренере?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android