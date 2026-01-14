В АПЛ вспомнили слова Криштиану Роналду о работе Кэррика в качестве тренера

Аккаунт АПЛ в соцсети X привёл слова экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из поста 2021 года о работе Майкла Кэррика в качестве тренера. На тот момент англичанин являлся исполняющим обязанности главного тренера команды. 13 января 2026 года специалист вновь возглавил «красных дьяволов», он будет руководить игроками до конца нынешнего сезона.

«Майкл Кэррик был хорошим игроком и может стать отличным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь тем, что играл с ним бок о бок, а также тем, что он был тренером на нашей скамейке запасных», – приводит слова Роналду аккаунт АПЛ в соцсети X.

После 21 тура чемпионата Англии манкунианцы набрали 32 очка и занимают седьмое место.