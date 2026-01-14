США приостановят выдачу иммиграционных виз. Туристы смогут приехать в страну — Fox News

Госдепартамент США приостановит выдачу только иммиграционных виз. Туристические разрешения продолжат выдаваться. Об этом сообщает Fox News.

Ранее издание сообщало о приостановке обработки виз для граждан 75 стран, в том числе России. Процесс начнётся 21 января и продлится на неопределённый срок, пока департамент не проведёт переоценку процедуры выдачи виз. На данный момент Fox News отредактировало свою статью, заметив, что туристы смогут получать разрешение на въезд, как раньше.

Российское издание ТАСС подтверждает, что США приостановят выдачу только иммиграционных виз для граждан 75 стран, а не виз в целом.

Отметим, через полгода в США должен состояться чемпионат мира по футболу, который также пройдёт в Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.