Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой назвал главную причину увольнения Рахимова из «Рубина»

Александр Мостовой назвал главную причину увольнения Рахимова из «Рубина»
Комментарии

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался об уходе главного тренера Рашида Рахимова из казанского «Рубина».

«У Рашида Рахимова, как я знаю и вижу, всегда возникают какие-то спорные ситуации в коллективе. В одной команде у него это было и в других тоже. Значит, что-то в личных моментах не складывается. А «Рубин» как должен быть в топ-7 РПЛ по составу, он там и будет находиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

О расставании со специалистом пресс-служба клуба из столицы Татарстана объявила во вторник, 13 января. «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 23 очками в 18 играх.

Материалы по теме
Самое таинственное увольнение сезона? Рахимова ещё не убрали, а в «Рубин» уже едет Артига
Самое таинственное увольнение сезона? Рахимова ещё не убрали, а в «Рубин» уже едет Артига
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android