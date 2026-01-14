Александр Мостовой назвал главную причину увольнения Рахимова из «Рубина»

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался об уходе главного тренера Рашида Рахимова из казанского «Рубина».

«У Рашида Рахимова, как я знаю и вижу, всегда возникают какие-то спорные ситуации в коллективе. В одной команде у него это было и в других тоже. Значит, что-то в личных моментах не складывается. А «Рубин» как должен быть в топ-7 РПЛ по составу, он там и будет находиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

О расставании со специалистом пресс-служба клуба из столицы Татарстана объявила во вторник, 13 января. «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 23 очками в 18 играх.