Булыкин: мне непонятны увольнение Рахимова и назначение Артиги в «Рубин»

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на увольнение Рашида Рахимова с поста главного тренера казанского «Рубина». Команду возглавил Франк Артига.

«Я удивлён назначением Артиги в «Рубин» и увольнению Рашида Рахимова. Интересно, конечно, узнать, что там произошло? Мы только смотрим со стороны. Для меня выглядит непонятным как увольнение, так и назначение нового тренера. Но надеюсь, руководители «Рубина» понимают, что такое футбол, делают продуманные шаги. По-другому объяснение этой ситуации найти сложно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 23 очками в 18 играх.