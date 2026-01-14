Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: мне непонятны увольнение Рахимова и назначение Артиги в «Рубин»

Булыкин: мне непонятны увольнение Рахимова и назначение Артиги в «Рубин»
Комментарии

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на увольнение Рашида Рахимова с поста главного тренера казанского «Рубина». Команду возглавил Франк Артига.

«Я удивлён назначением Артиги в «Рубин» и увольнению Рашида Рахимова. Интересно, конечно, узнать, что там произошло? Мы только смотрим со стороны. Для меня выглядит непонятным как увольнение, так и назначение нового тренера. Но надеюсь, руководители «Рубина» понимают, что такое футбол, делают продуманные шаги. По-другому объяснение этой ситуации найти сложно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 23 очками в 18 играх.

Материалы по теме
Самое таинственное увольнение сезона? Рахимова ещё не убрали, а в «Рубин» уже едет Артига
Самое таинственное увольнение сезона? Рахимова ещё не убрали, а в «Рубин» уже едет Артига
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android