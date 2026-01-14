«Ахмат» объявил о расторжении контракта с боснийским легионером

Центральный защитник из Боснии и Герцеговины Милош Шатара покинул «Ахмат». О расставании с 30-летним легионером официально объявила пресс-служба грозненцев. Сообщается, что футболист и клуб расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

«Мы благодарим Милоша за совместную работу и желаем удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата» в телеграм-канале.

Шатара перебрался в «Ахмат» в январе 2023 года из белорусского «Шахтёра». В текущем сезоне босниец принял участие в одном матче Мир Российской Премьер-Лиги за клуб из столицы Чечни, проведя на поле 45 минут. Всего на его счету 28 игр и один гол в РПЛ.