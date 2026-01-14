Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» объявил о расторжении контракта с боснийским легионером

«Ахмат» объявил о расторжении контракта с боснийским легионером
Комментарии

Центральный защитник из Боснии и Герцеговины Милош Шатара покинул «Ахмат». О расставании с 30-летним легионером официально объявила пресс-служба грозненцев. Сообщается, что футболист и клуб расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

«Мы благодарим Милоша за совместную работу и желаем удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата» в телеграм-канале.

Шатара перебрался в «Ахмат» в январе 2023 года из белорусского «Шахтёра». В текущем сезоне босниец принял участие в одном матче Мир Российской Премьер-Лиги за клуб из столицы Чечни, проведя на поле 45 минут. Всего на его счету 28 игр и один гол в РПЛ.

Материалы по теме
Фальстарт «Барсы», крутой перехват от «Аталанты» и активность ЦСКА. Трансферы и слухи дня
Фальстарт «Барсы», крутой перехват от «Аталанты» и активность ЦСКА. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android