Сенегал — Египет: первый тайм матча 1/2 финала Кубка африканских наций завершился вничью

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Сенегала и Египта. Команды играют на стадионе «Стад Ибн-Батута» в Танжере (Марокко). Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый тайм завершился без забитых мячей.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Сборная Сенегала на пути к полуфиналу одержала победу над сборной Мали со счётом 1:0 в 1/4 финала турнира. Сборная Египта обыграла сборную Кот-д'Ивуара со счётом 3:2 на стадии 1/4 финала КАН.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.