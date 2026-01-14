«Альбасете» — «Реал»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании начнётся в 23:00

Сегодня, 14 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Альбасете» из второй по силе лиги страны и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Виктор Гарсия Вердура. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/16 финала Кубка Испании «Реал» одержал победу над клубом «Талавера-де-ла-Рейна» (3:2). «Альбасете» на данной стадии в серии пенальти переиграл «Сельту» — 2:2 (3:0 пен.).

Матч с «Альбасете» станет для мадридского «Реала» первым под руководством нового главного тренера Альваро Арбелоа. Ранее специалист сменил на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо.