Игрок махачкалинского «Динамо» Кагермазов назвал сильнейшую команду РПЛ

Игрок махачкалинского «Динамо» Кагермазов назвал сильнейшую команду РПЛ
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов назвал самую сильную команду чемпионата России за время своего выступления в РПЛ.

– На протяжении этих полутора лет какую команду ты всё‑таки поставил бы на первое место? В ваш первый сезон в РПЛ чемпионом стал «Краснодар». А для тебя какая самая сильная команда в России?
– В чемпионский сезон «Краснодара» в первой игре с ними на выезде, по‑моему, мы сыграли 0:0. Мы могли забирать эту игру. А вторая очень равная была (матч завершился поражением «Динамо» со счетом 2:3. — Прим. «Чемпионата»). В конце Гамид [Агаларов] пенальти просто не забил. В прошлом сезоне нам тяжелее всего было с «Зенитом», хотя дома им тоже было непросто. И все же с этой командой было труднее всего, – сказал Кагермазов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке с 39 очками.

