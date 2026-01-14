Игрок махачкалинского «Динамо» Кагермазов назвал сильнейшую команду РПЛ

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов назвал самую сильную команду чемпионата России за время своего выступления в РПЛ.

– На протяжении этих полутора лет какую команду ты всё‑таки поставил бы на первое место? В ваш первый сезон в РПЛ чемпионом стал «Краснодар». А для тебя какая самая сильная команда в России?

– В чемпионский сезон «Краснодара» в первой игре с ними на выезде, по‑моему, мы сыграли 0:0. Мы могли забирать эту игру. А вторая очень равная была (матч завершился поражением «Динамо» со счетом 2:3. — Прим. «Чемпионата»). В конце Гамид [Агаларов] пенальти просто не забил. В прошлом сезоне нам тяжелее всего было с «Зенитом», хотя дома им тоже было непросто. И все же с этой командой было труднее всего, – сказал Кагермазов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке с 39 очками.