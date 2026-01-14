Хорен Байрамян: рано или поздно сборная Армении тоже выстрелит, как Грузия и Узбекистан

Футболист «Ростова» и экс-игрок сборной Армении Хорен Байрамян верит в успешное выступление его национальной команды.

«Как любой армянин и бывший игрок сборной, я очень болезненно воспринимаю результаты сборной Армении. Но там есть люди, которые знают, что нужно делать. Команда молодая. Рано или поздно, но сборная Армении должна выстрелить. Мы видим примеры Узбекистана и Грузии: называйте это сенсацией или чудом, но это возможно. И я уверен, что сборная Армении тоже сделает такой большой шаг. Если есть возможность, игрокам надо уезжать за рубеж, чтобы набираться опыта и прибавлять», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем году сборная Армении не смогла пройти отбор на чемпионат мира 2026 года, проиграв пять из шести матчей квалификации, один из которых Португалии со счётом 1:9.