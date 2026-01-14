Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» объявило о трансфере Гоцука и Берковского, покинувших «Серик Беледиеспор»

«Торпедо» объявило о трансфере Гоцука и Берковского, покинувших «Серик Беледиеспор»
Комментарии

Российский защитник Кирилл Гоцук и полузащитник Илья Берковский перешли в московское «Торпедо». О подписании контрактов с футболистами объявила пресс-служба автозаводцев на официальном сайте команды.

Ранее Гоцук и Берковский расторгли контракты с клубом «Серик Беледиеспор» из второй лиги Турции. Россияне перебрались в турецкую команду, связь с которой приписывают бизнесмену Туфану Садыгову, летом прошлого года.

По данным СМИ, футболисты покинули «Серик» из-за невыполнения перед ними финансовых обязательств. «Торпедо» в турнирной таблице лиги Pari занимает 15-е место с 21 очком в 21 матче. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

Материалы по теме
Закупка «Спартака» и «Торпедо», «КАМАЗ» растащили. Разбор главных трансферов Первой лиги
Закупка «Спартака» и «Торпедо», «КАМАЗ» растащили. Разбор главных трансферов Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android