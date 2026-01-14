«Торпедо» объявило о трансфере Гоцука и Берковского, покинувших «Серик Беледиеспор»

Российский защитник Кирилл Гоцук и полузащитник Илья Берковский перешли в московское «Торпедо». О подписании контрактов с футболистами объявила пресс-служба автозаводцев на официальном сайте команды.

Ранее Гоцук и Берковский расторгли контракты с клубом «Серик Беледиеспор» из второй лиги Турции. Россияне перебрались в турецкую команду, связь с которой приписывают бизнесмену Туфану Садыгову, летом прошлого года.

По данным СМИ, футболисты покинули «Серик» из-за невыполнения перед ними финансовых обязательств. «Торпедо» в турнирной таблице лиги Pari занимает 15-е место с 21 очком в 21 матче. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.