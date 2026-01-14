Скидки
Главная Футбол Новости

«Бешикташ» готовит предложение полузащитнику «Ювентуса» Уэстону Маккенни — Конур

Комментарии

Турецкий клуб «Бешикташ» намерен провести переговоры с «Ювентусом» по поводу американского полузащитника Уэстона Маккенни. По информации журналиста Экрема Конура в соцсети Х, команда из Стамбула готовит официальное предложение по 27-летнему игроку.

Согласно данным источника, «Бешикташ» планирует арендовать Маккенни с последующим правом выкупа. «Ювентус» требует не менее € 15 млн плюс дополнительные бонусы за трансфер. В то же время за ситуацией с американцем следят и другие клубы, такие как «Рома», «Милан» и «Фенербахче». Однако именно «Бешикташ» готов предложить Маккенни выгодные финансовые условия, что может сыграть ключевую роль в трансферной гонке.

Если «Бешикташу» не удастся договориться с «Ювентусом» на текущем этапе, ожидается, что они предпримут новую попытку летом, когда Маккенни станет свободным агентом. В этом сезоне полузащитник провёл 26 матчей за туринский клуб, забив четыре гола и сделав четыре результативные передачи. Контракт Уэстона с «Ювентусом» действует до лета 2026 года, а его рыночная стоимость составляет € 22 млн по данным Transfermarkt.

