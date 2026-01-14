Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий высказался о критике в адрес Ролана Гусева перед матчем с «Динамо» Москва

Леонид Слуцкий высказался о критике в адрес Ролана Гусева перед матчем с «Динамо» Москва
Комментарии

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, как он поведёт себя при встрече с наставником московского «Динамо» Роланом Гусевым. Команды сыграют между собой 23 января.

– 23-го числа ты встречаешься с Гусевым. Ты придёшь, вот вы приехали, две команды. Я не знаю, как поведет себя Гусев после твоих высказываний. [Какие] твои действия? Ты сам подойдешь поздороваться или как? Как ты это сделаешь?
– Ну, как всегда, когда с коллегой встречаешься перед игрой, ты здороваешься, какие-то несколько дежурных фраз, ну и всё… То есть кто первый подойдёт, скорее зависит от обстоятельств: кто первый приедет…

– Ну да. Но у тебя нет такого, что ты не подойдёшь?
– Да нет, конечно. А что здесь такого-то? Ещё раз говорю, я высказал свою позицию, от неё не отказываюсь. А если вдруг он как-то там обиделся или что-то ещё, ну окей, никак не могу на это повлиять, – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.

Напомним, в одном из интервью Гусев осудил физическую подготовку московской команды и работу тренера по физподготовке Луиса Мартинеса, работавшего в штабе бывшего тренера столичного клуба Валерия Карпина. Слуцкий назвал неэтичным поведение наставника бело-голубых.

Материалы по теме
Как «Динамо» меняется в межсезонье. Жирков и Шаронов пришли, Бабаев уходит, а что ещё?
Как «Динамо» меняется в межсезонье. Жирков и Шаронов пришли, Бабаев уходит, а что ещё?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android