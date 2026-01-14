Леонид Слуцкий высказался о критике в адрес Ролана Гусева перед матчем с «Динамо» Москва

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, как он поведёт себя при встрече с наставником московского «Динамо» Роланом Гусевым. Команды сыграют между собой 23 января.

– 23-го числа ты встречаешься с Гусевым. Ты придёшь, вот вы приехали, две команды. Я не знаю, как поведет себя Гусев после твоих высказываний. [Какие] твои действия? Ты сам подойдешь поздороваться или как? Как ты это сделаешь?

– Ну, как всегда, когда с коллегой встречаешься перед игрой, ты здороваешься, какие-то несколько дежурных фраз, ну и всё… То есть кто первый подойдёт, скорее зависит от обстоятельств: кто первый приедет…

– Ну да. Но у тебя нет такого, что ты не подойдёшь?

– Да нет, конечно. А что здесь такого-то? Ещё раз говорю, я высказал свою позицию, от неё не отказываюсь. А если вдруг он как-то там обиделся или что-то ещё, ну окей, никак не могу на это повлиять, – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.

Напомним, в одном из интервью Гусев осудил физическую подготовку московской команды и работу тренера по физподготовке Луиса Мартинеса, работавшего в штабе бывшего тренера столичного клуба Валерия Карпина. Слуцкий назвал неэтичным поведение наставника бело-голубых.