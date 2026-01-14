Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Адамс выпал из окна высотки и умер, ранее он подвергся нападению — источник

Экс-игрок ЦСКА Адамс выпал из окна высотки и умер, ранее он подвергся нападению — источник
Комментарии

Воспитанник московского ЦСКА Лайонел Адамс выпал из окна высотки в Подмосковье и умер до приезда врачей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным источника, футболист находился в гостях у бывшего игрока ялтинского «Рубина» Тимура Магомедова. Ранее Адамс и Магомедов подверглись нападению неизвестных.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что около 10 человек напали на футболистов, словесный конфликт перерос в драку, результатом которой стал выстрел в Адамса, за которым последовало избиение. Сообщалось, что очевидцы инцидента вызвали скорую помощь, которая экстренно госпитализировала футболиста. В больнице врачи диагностировали у него пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

Материалы по теме
«Сдавали бутылки, чтобы хлеба купить». Трудная судьба воспитанника ЦСКА
Эксклюзив
«Сдавали бутылки, чтобы хлеба купить». Трудная судьба воспитанника ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android