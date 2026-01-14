Экс-игрок ЦСКА Адамс выпал из окна высотки и умер, ранее он подвергся нападению — источник

Воспитанник московского ЦСКА Лайонел Адамс выпал из окна высотки в Подмосковье и умер до приезда врачей. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По данным источника, футболист находился в гостях у бывшего игрока ялтинского «Рубина» Тимура Магомедова. Ранее Адамс и Магомедов подверглись нападению неизвестных.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что около 10 человек напали на футболистов, словесный конфликт перерос в драку, результатом которой стал выстрел в Адамса, за которым последовало избиение. Сообщалось, что очевидцы инцидента вызвали скорую помощь, которая экстренно госпитализировала футболиста. В больнице врачи диагностировали у него пулевое ранение бедра и рваную рану губы.