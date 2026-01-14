«Манчестер Юнайтед» не собирается делать трансферы зимой после прихода Кэррика — ESPN

«Манчестер Юнайтед» не планирует подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно после прихода Майкла Кэррика на пост главного тренера. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, клуб осознаёт необходимость усилить линию полузащиты, но ни одного из главных кандидатов не получится подписать до конца января. «МЮ» заинтересован в Адаме Уортоне из «Кристал Пэлас», Эллиоте Андерсоне из «Ноттингем Форест» и Карлосе Балебе из «Брайтона».

Кроме того, руководство не планирует продавать игроков зимой, а также подписывать кого-либо в аренду.

Напомним, 5 января клуб объявил об уходе Рубена Аморима с поста главного тренера, после чего команду возглавил Майкл Кэррик. Англичанин проработает в «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона. После 21 тура чемпионата Англии манкунианцы набрали 32 очка и занимают седьмое место.