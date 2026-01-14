Игрокам «Вест Хэма» грозит сокращение зарплаты на 50% в случае вылета из АПЛ — источник

Игроки английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» могут столкнуться с серьёзными финансовыми потерями, если клуб вылетит в низший дивизион. По данным издания The Athletic, в контрактах игроков основного состава «Вест Хэма» предусмотрен пункт, который подразумевает сокращение зарплаты на 50% в случае вылета команды в Чемпионшип.

Сообщается, что подобные условия традиционно включаются в соглашения с игроками, однако текущее положение клуба в зоне вылета затрудняет переговоры с потенциальными новыми приобретениями в зимнее трансферное окно. Вылет из Премьер-лиги может привести к потере «Вест Хэма» до 75% своих финансовых доходов.

Клуб не играл в Чемпионшипе с сезона-2011/2012, когда команда вылетела из Премьер-лиги под руководством Авраама Гранта. На данный момент «Вест Хэм» занимает 18-е место в таблице, отставая от зоны безопасности на семь очков. Команда Нуну Эшпириту Санту проиграла 13 из 21 матча чемпионата, а последнюю победу одержала 8 ноября в матче с «Бёрнли».