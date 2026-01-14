Скидки
Нигерия — Марокко. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Никола Скира сообщил о скором трансфере форварда «Рубина» в итальянский «Бари»

Форвард казанского «Рубина» Марвин Чуни продолжит карьеру в итальянском «Бари». Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X, клуб Серии B приближается к подписанию албанского нападающего, права на которого принадлежат казанцам.

Перед стартом сезона-2025/2026 Чуни перешёл из «Рубина» в «Сампдорию» на условиях аренды на год, однако, по данным источника, нападающий больше не входит в планы команды.

Марвин Чуни является воспитанником мюнхенской «Баварии». В «Рубин» он перебрался из итальянского «Фрозиноне» в сентябре 2024 года. В текущем сезоне у 24-летнего футболиста гол и результативная передача в 14 матчах Серии B.

