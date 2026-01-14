Флик — о доверии Лапорты: мы одна большая семья, и я очень ценю, что мы создали

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал доверие президента клуба Жоана Лапорты к его работе.

«В конце концов, никогда не знаешь, что произойдёт, всё меняется, и здесь тоже может что-то случиться. Футбол зависит от побед, особенно в больших клубах. С первых часов моего пребывания здесь у меня возникло очень чёткое ощущение — работать вместе. И теперь я чувствую себя как в семье. Президент сказал об этом — не только игроки, но и персонал, клуб, руководство, Деку (спортивный директор клуба. — Прим. «Чемпионата»), родители, братья, сёстры — мы одна большая семья, и я очень ценю, что мы создали. Я чувствовал это в Саудовской Аравии, и здесь всё замечательно. Очень ценю эту культуру», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

11 января «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, одолев в финале мадридский «Реал» со счётом 3:2.