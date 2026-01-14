Скидки
Главная Футбол Новости

Флик — о доверии Лапорты: мы одна большая семья, и я очень ценю, что мы создали
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал доверие президента клуба Жоана Лапорты к его работе.

«В конце концов, никогда не знаешь, что произойдёт, всё меняется, и здесь тоже может что-то случиться. Футбол зависит от побед, особенно в больших клубах. С первых часов моего пребывания здесь у меня возникло очень чёткое ощущение — работать вместе. И теперь я чувствую себя как в семье. Президент сказал об этом — не только игроки, но и персонал, клуб, руководство, Деку (спортивный директор клуба. — Прим. «Чемпионата»), родители, братья, сёстры — мы одна большая семья, и я очень ценю, что мы создали. Я чувствовал это в Саудовской Аравии, и здесь всё замечательно. Очень ценю эту культуру», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

11 января «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, одолев в финале мадридский «Реал» со счётом 3:2.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет
