Флик — о доверии Лапорты: мы одна большая семья, и я очень ценю, что мы создали

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал доверие президента клуба Жоана Лапорты к его работе.
«В конце концов, никогда не знаешь, что произойдёт, всё меняется, и здесь тоже может что-то случиться. Футбол зависит от побед, особенно в больших клубах. С первых часов моего пребывания здесь у меня возникло очень чёткое ощущение — работать вместе. И теперь я чувствую себя как в семье. Президент сказал об этом — не только игроки, но и персонал, клуб, руководство, Деку (спортивный директор клуба. — Прим. «Чемпионата»), родители, братья, сёстры — мы одна большая семья, и я очень ценю, что мы создали. Я чувствовал это в Саудовской Аравии, и здесь всё замечательно. Очень ценю эту культуру», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.
11 января «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, одолев в финале мадридский «Реал» со счётом 3:2.
- 14 января 2026
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:25
-
21:17
-
21:07
-
21:04
-
20:55
-
20:50
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:26
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:06
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:22
-
18:12